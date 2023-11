Présidence du PDCI : 48 députés invitent Tidjane Thiam, "l’homme de la situation", à être candidat

Des parlementaires du PDCI-RDA ont lancé un appel solennel à Tidjane Thiam afin de l’inviter à briguer la présidence du Parti démocratique de Côte d’Ivoire. Dans une note consultée par Afrique-sur7, ces députés donnent les raisons de leur démarche.

Présidence du PDCI-RDA : 45 députés lancent un appel pour la candidature de Tidjane Thiam

Le congrès du PDCI est prévu pour le 16 décembre 2023. En attendant ce moment important du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, 48 parlementaires issus de ladite formation politique viennent de lancé un appel solennel à Tidjane Thiam. En effet, ces parlementaires ont d'une même voix demandé au banquier ivoirien de briguer la présidence du parti.

Le mardi 31 octobre 2023, 45 députés issus du PDCI-RDA se sont réunis à Cocody M’badon pour analyser la situation du parti depuis l’annonce de la tenue, le 16 décembre prochain, du congrès extraordinaire électif du président du PDCI-RDA.

Selon ces élus, l’ancien ministre ivoirien a toujours porté et défendu les mêmes valeurs d’équité, de justice et de tolérance, gage d’une Côte d’Ivoire apaisée et prospère. Ils soutiennent que le frère cadet d’Augustin Thiam a toujours exprimé sa détermination à œuvrer pour un peuple ivoirien rassemblé autour d’un idéal fondamental de paix, ainsi que pour un PDCI-RDA réconcilié.

Par ailleurs, les signataires de cet appel ajoutent que par sa jeunesse, son dynamisme, son entregent et son parcours professionnel et politique est assurément, Tidjane Thiam est "l’homme de la situation, capable de refaire du PDCI-RDA une machine de reconquête" afin faire gagner la prochaine élection présidentielle.

C’est donc au regard de tout ceci qu’ils ont invité Tidjane Thiam à se porter candidat à la Présidence du PDCI-RDA, lors du prochain Congrès Extraordinaire du 16 décembre 2023, non sans exhorter tous les parlementaires, les membres des instances du parti ainsi que les militants du PDCI à se mobiliser en vue de soutenir cet appel.

Dans leur déclaration, les 48 parlementaires n’ont pas manqué de rappeler que "le PDCI-RDA a l’impérieuse obligation de regrouper et de mobiliser autour d’un champion incontesté, les immenses ressources humaines dont regorge encore le parti".

Il faut rappeler que le lundi 23 octobre 2023, des cadres et élus du PDCI avaient officiellement appelé à la candidature de Tidjane Thiam à l’issue d’une rencontre.