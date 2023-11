Construction de la mosquée Salam : Près de 2 milliards FCFA octroyé à la Côte d’Ivoire

Dans le cadre de l’achèvement des travaux de la mosquée Salam, l’Arabie Saoudite a octroyé la somme de 1,853 milliards de francs CFA à la Côte d’Ivoire. Ce don intervient six ans après la première contribution des Saoudiens pour la construction de l’édifice religieux.

Construction de la Mosquée Salam : L’Arabie Saoudite fait un don de près de 2 milliards à la Côte d'Ivoire

L’ambassadeur saoudien, Saad bin Bakheat Alqathami et le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Léon Kacou Adom, ont procédé à la signature d’une convention entre la Côte d'Ivoire et l’Arabie Saoudite le mercredi 31 octobre 2023.

Après la première tranche d’une valeur de trois millions de dollars perçue par l’État ivoirien en avril 2017, l’Arabie Saoudite vient de remettre un autre chèque de 2,985 dollars (1,853 milliards de francs CFA) à la Côte d’Ivoire pour les travaux de la mosquée Salam.

Léon Kacou Adom n’a pas manqué d’exprimer la gratitude du président Alassane Ouattara Sa Majesté le roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud, roi d’Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur a poursuivi en remerciant l’Arabie Saoudite d’avoir intégré la Côte d’Ivoire dans le programme "La route de la Mecque". Grâce à ce programme, 9 850 pèlerins ont accompli le Hadj 2023.

Pour sa part, Saad bin Bakheat Alqathami est revenu sur les excellentes relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l’Arabie Saoudite. Au nom de la communauté musulmane, président du COSIM, Ousmane Diakité, s’est montré reconnaissant au roi saoudien.