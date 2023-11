Succès Masra, opposant Tchadien en exil depuis plusieurs années est rentré ce vendredi à N'Djamena. Son retour est intervenu après la signature de l'accord de médiation sous l'égide de Félix Tshisekedi.

Tchad : L'opposant Succès Masra de retour à N'Djamena après un an d'exil

Exilé depuis les manifestations réprimées du 20 octobre 2022, le leader des Transformateurs, Succès Masra est enfin de retour. L'opposant au régime de transition est rentré ce vendredi dans la capitale. À l'atterrissage de son avion, l'opposant a été accueilli à N'Djemena par les ministres de la Réconciliation nationale, Abderaman Koulamallah, et le ministre congolais de l’Intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu.

Selon cet accord, le gouvernement tchadien s’est engagé à faciliter le retour de Succès Masra à N’Djamena, garantissant sa « sécurité juridique et physique » et « le libre exercice de ses activités politiques ». De son côté, le régime Tchadien de transition affirme également qu’il plaidera en faveur de la suspension du mandat d’arrêt émis contre l’opposant et ses partisans, et promet d'initier une loi d’amnistie générale pour tous les acteurs civils et militaires impliqués dans les événements du 20 octobre 2022.

Selon le texte, Mahamat Déby va poursuivre ses efforts pour l’apaisement social, une transition plus inclusive et le dialogue avec les exilés politiques.