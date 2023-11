​Algérie : l'hôpital « Mère et Enfant » de l’Armée inauguré

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé à l'inauguration d'un nouvel hôpital Mère et Enfant de l’Armée à Béni Messous, dans la capitale Algérienne le 1er novembre 2023. Une cérémonie qui coïncide à la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Libération le 1er novembre 1954.

Un nouvel hôpital ouvre ses portes à Béni Messous, dans la capitale Algérienne

En effet, nombreuses personnalités étaient présentes lors de cette cérémonie d'inauguration dont le chef d’état-major de l’Armée nationale, le Général de Corps d’Armée Saïd Chengriha. À l'occasion, le président de la République a fait un exposé sur les composantes de l’hôpital. Un discours qui a été présenté par le Général-major, Directeur central des services de santé militaire.

Outre cette présentation, d'autres ont été passées en revue avec un film déclinant tous les services du nouvel hôpital inauguré. En plus, il faut notifier que plusieurs services sont désormais disponibles à l'hôpital « Mère et Enfant » de l’Armée. Entre autres, il y a le service de médecine mère et enfant, le service oncologie et hématologie pédiatrique, le service diabétologie et médecine préventive et le service de la chirurgie pédiatrique. Aussi, le cercle des prestations médico-sociales est également disponible et fonctionnel.

Par ailleurs, les infrastructures de cet hôpital remplissent les normes internationales en vigueur. En dépit, la date du premier novembre, est une date de référence pour la communauté algérienne. Cette journée est toujours célébrée chaque année par les algériens. Elle se commémore pour faire revivre les sacrifices consentis par les ancêtres pour être indépendant.