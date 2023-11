PSG : Le Real Madrid dément toutes négociations avec Kylian Mbappé

Le Real Madrid a démenti toutes négociations avec Kylian Mbappé, attaquant français du Paris Saint-Germain.

Mercato : Le Real Madrid dément toutes négociations avec Kylian Mbappé

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé attise les convoitises. L'avenir du capitaine de l'Eaquipe de France est objet de spéculations. Ces derniers jours, la presse sportive a évoqué des discussions avancées entre le Real Madrid et le champion du monde français pour un transfert à l'été prochain.

Des informations démenties dans la foulée par l'écurie Madrilène. Dans un communiqué en date du samedi 4 novembre, le club espagnol a démenti tenir des discussions avec Mbappé, dénonçant des fausses informations.

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », a clarifié le Real Madrid.

Pour autant, ce communiqué ne voudra pas dire que le buteur du PSG ne rejoindra pas à l'avenir le club de la Liga. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait décider, soit de prolonger son aventure à Paris ou de rejoindre le club de ses rêves.