"Enlèvement" de Soro : Ses proches interpellent les autorités turques

Au lendemain de l’affaire de l’enlèvement de Guillaume Soro par les autorités ivoiriennes, la Commission d'orientation et de coordination (COC) a fait savoir qu’elle condamne cette "tentative d’arrestation programmée" et a interpellé les autorités turques.

Affaire "enlèvement de Soro" : Le COC se prononce

Le dimanche 5 novembre 2023, de 19 h à 21 h (Gmt), s’est tenue une réunion, de la Commission d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires (GPS). Cette rencontre, intervient à la suite de la tentative d’enlèvement dont a été l’objet le Président du Mouvement, Monsieur Guillaume Kigbafori SORO.

En effet, c’est avec beaucoup de stupéfaction que les militants ont appris qu’une tentative d’enlèvement, avait été planifiée contre le Président du mouvement, le vendredi 3 novembre 2023, à l’aéroport d’Istanbul en Turquie, où il devait effectuer une escale.

Est-il besoin de rappeler que Monsieur Guillaume SORO est en exil depuis le 23 décembre 2019, date de son arrivée manquée à Abidjan après le refus des autorités ivoiriennes de permettre l’atterrissage de son avion.

Quatre (4) ans après, Générations et Peuples Solidaires s’étonne que le Mouvement et son Président continuent de subir un acharnement sans nom, quasi privé et personnel, dans un contexte national où les autorités ivoiriennes prétendent que la réconciliation est effective dans notre pays. La Commission d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires (GPS) :

- dénonce cette tentative d’arrestation programmée par les autorités ivoiriennes, qui revêt plus les aspects d’un kidnapping que d’une interpellation obéissant aux règles et procédures d’un État respectueux des droits et libertés des citoyens ;

- entend protester auprès des autorités Turques, notamment aéroportuaires et de la compagnie aérienne Turkish Airlines, et leur rappelle leurs engagements internationaux en matière de respect des droits fondamentaux des citoyens quelle que soit leurs origines et leurs opinions ;

- prend à témoin l'opinion nationale ivoirienne et internationale et exprime ses plus vives inquiétudes quant à la vie et à la sécurité de Monsieur Guillaume Kigbafori SORO ;

- entend saisir les organisations internationales de défense des droits de l’homme pour dénoncer ces violations flagrantes du droit international dont est l’objet le Président de GPS ;

- apporte tout son soutien à son Président face à cette énième tentative d’humiliation que l’on a voulu lui infliger.

La Commission d’Orientation et de Coordination (COC) rassure les adhérents et sympathisants de Générations et Peuples Solidaires que le Président du Mouvement se porte bien et est toujours déterminé à poursuivre le combat pour le rétablissement des valeurs démocratiques et des droits de l’homme dans notre pays.

Enfin, la Commission d’Orientation et de Coordination (COC) appelle les adhérents et sympathisants à demeurer mobilisés, sereins et à poursuivre le travail d’implantation du mouvement sur tout le territoire national et à l’étranger. Fait à Abidjan, le 5 novembre 2023 La Commission d’Orientation et de Coordination (COC)