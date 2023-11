Côte d'Ivoire : des personnels des cours des comptes outillés

Pour assurer la bonne gestion des recettes de l'industrie extractive, une formation a été dédiée aux personnels des cours des comptes de l'espace UEMOA à Abidjan. Le but principal de cette formation consiste à renforcer les capacités du personnel chargé du contrôle au sein des juridictions financières des États membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). L'atelier de formation a démarré ce lundi 06 novembre 2023 et prendra fin le 10 novembre 2023. Cette séance d'échange et de formation permettra aux participants de mieux maîtriser les différentes alternatives du contrôle des revenus des ressources extractives.

Gestion des recettes des industries: des personnels des cours des comptes formés

Selon le président de la Cour des Comptes de Côte d’Ivoire, Kanvaly Diomandé, « les revenus des industries extractives constituent potentiellement, à des degrés divers, des sources importantes de recettes additionnelles des budgets de nos États. Ces recettes sont davantage indispensables dans l’environnement actuel caractérisé par des chocs extérieurs qui menacent la soutenabilité des finances publiques des pays membres de l’UEMOA. Il est plus qu’urgent de mobiliser ces recettes. Leur gestion rigoureuse, efficace et transparente constitue un défi majeur. L’atelier qui débute aujourd’hui devrait permettre de consolider les acquis, en matière de contrôle des revenus des industries extractives ».

Ainsi, à l'en croire toujours, le renforcement des capacités des Institutions dans le contrôle des recettes contribuera à maintenir la transparence et la rigueur dans la gestion des recettes des industries extractives.

Pour ce faire, il exhorte les personnels à profiter de cette occasion pour renforcer leurs compétences en contrôle des recettes des industries extractives et plus précisément dans la maîtrise l’approche stratégique de l’audit d’attestation des déclarations de recettes des industries extractives.