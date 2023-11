Création de la Banque africaine de l'énergie : Mamadou Sangafowa-Coulibaly salue l'initiative

L'idée de création de la Banque africaine de l'énergie - BAE est la bienvenue selon le ministre ivoirien Mamadou Sangafowa-Coulibaly. Cette décision de la mise sur pied de cette institution financière a été prise jeudi 02 novembre 2023, à Cotonou au Bénin, à l'occasion de la 44e session du Conseil des ministres de l’Organisation des producteurs de pétrole africains - APPO.

Le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly se réjouit de la décision de création de la Banque africaine de l'énergie

Les États africains veulent créer la Banque africaine de l'énergie - BAE, dans les prochains jours. Cette décision est applaudie par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie de Côte d'Ivoire qui a participé aux côtés de ses pairs, aux travaux de la 44e session du Conseil des ministres de l’Organisation des producteurs de pétrole africains - APPO dont l'une des conclusions est la création de cette institution financière pour l'Afrique. Selon ce dernier, il s'agit d'une initiative qui va permettre aux pays africains de ne plus trop dépendre des aides financières et techniques extérieures.

À l'en croire, cette décision vient de la volonté commune des pays africains producteurs de pétrole et de Afreximbank visant à booster le financement et le développement des projets et infrastructures énergétiques dans les différentes régions de l’Afrique. Car, continuer à dépendre de l'occident ne permettrait pas à atteindre les objectifs fixés, donc la BAE va contribuer à assurer la sécurité énergétique et le développement durable des pays. Ainsi, avant la prochaine session ordinaire du Conseil des ministres prévue pour le dernier trimestre 2024 au Cameroun, le pays devant abriter le siège sera désigné.

Pour Samou Séidou Adambi, ministre des Mines, de l’Eau et de l’Energie du Bénin et président en exercice de l’Organisation des producteurs de pétrole africains - APPO, la décision de la création de la BAE est une grande avancée pour l'Afrique. Car, cela constitue l'un des projets les plus innovants de l’organisation visant à répondre aux défis de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique, ainsi voir sa réalisation qui vient de prendre son envol, est une grande satisfaction.

Par ailleurs, pour accélérer les travaux, les participants à la présente session se sont donnés rendez-vous pour une session extraordinaire du Conseil des Ministres avant le 31 mars 2024 en vue de décider de la date limite pour la sélection du pays qui va abriter le siège de la nouvelle banque.