Côte d’Ivoire : Après C’Midi, voici le nouveau point de chute de Caroline Dasylva

Caroline Dasylva ne fait plus partie de la reprise de l’émission ‘’C’Midi’’, sur RTI 1. Au retour de ce programme télévisuel, le lundi 6 novembre, c’est Eva Amani qui est aux commandes. Mais, l’ex-présentatrice vedette débarque à nouveau sur une nouvelle émission d’ici quelques jours sur RTI1.

Débarquée de C’Midi, Caroline Dasylva retrouve une nouvelle émission

Les nombreux téléspectateurs de l’émission culte de la RTI ‘’C’Midi’’, ont vu le lundi 6 novembre à la reprise de la saison 11l’absence à l’antenne de la présentatrice vedette, Caroline Dasylva. Après une dizaine d’années aux commandes de ce programme télévisuel le plus suivi, elle est remplacée par la jeune présentatrice, Eva Amani, qui est également de la maison Bleue.

Les spéculations sont allées bon train depuis lundi 6 novembre sur les réseaux sociaux pour savoir les raisons du départ de la présentatrice. Le responsable éditorial de RTI1 et rédacteur en chef de l’émission phare, Joseph Andjou donne une réponse à ces préoccupations. ‘’Pour clarifier la situation, il est important de souligner qu’aucun conflit n’existe avec Caroline Dasylva. Elle n’a jamais été écartée et demeure une figure essentielle dans les futurs projets de la RTI’’, explique-t-il.

Effectivement, on en sait un peu plus sur le nouveau point de Caroline Dasylva. A la faveur de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, la télévision nationale a concocté une nouvelle émission qui sera présentée par la présentatrice. ‘’Prochainement, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Caroline Dasylva à l’antenne avec ‘’C’ à nous de jouer’’, une émission en phase avec l’actualité de la CAN, prévue pour le vendredi 10 novembre prochain’’, souligne Joseph Andjou.

Le message de Caroline Dasylva

‘’L’année 2011 marque mon entrée à la RTI où j'ai présenté pendant trois ans l'émission intitulée "Midi chez nous", avec plus de 300 numéros à mon actif. En août 2014, je suis cooptée par la Direction générale pour animer "C’midi". Une émission moderne qui a grandement contribué à appuyer les efforts de réconciliation entre les Ivoiriens et à redynamiser la télévision nationale tout en respectant les règles en matière de communication. Dans cette émission, la parole est donnée à des personnalités connues tout autant qu'à des anonymes.

Je tiens à féliciter toutes les équipes de la maison Bleue, particulièrement Monsieur Ahmadou Bakayoko, ex DG de la RTI pour cette innovation et cette marque de confiance. De tout mon cœur, je remercie Dieu pour sa grâce infinie dans ma vie et dans ma carrière.

Je remercie également le Président de la République pour le prix d'excellence décerné à C'midi, ainsi que pour la médaille de chevalier dans l'ordre national qui m'a été attribuée. Je suis reconnaissante envers tous les pays de la sous-région qui ont reconnu mon talent et m'ont honorée.

Mes remerciements vont à l’endroit de mon Directeur Général, monsieur Fausseni Dembélé, pour son affection, sa confiance et son soutien indéfectible. Merci à mon époux qui est mon coach, ainsi qu'à ma famille biologique et spirituelle. Je suis reconnaissante envers Joseph Andjou, Mme Dékao Jeanne Fayé Lou et toutes les générations de chroniqueurs qui se sont succédés. J'adresse également mes remerciements aux téléspectateurs et Carofriends d'ici et d'ailleurs qui m'ont adopté et donné de la force. J'aimerais profiter de cette occasion pour dresser un bref bilan de ma présence à C’midi : Un record de plus 2000 numéros de C’midi présentés en 10 saisons,

Des familles ont été restaurées, des vies sauvées, des entrepreneurs valorisés, des jeunes gens boostés dans leurs ambitions et leur carrière. Des talents révélés, des stars célébrées, des personnalités honorées, de la joie partagée à profusion, de nombreuses valeurs promues, sans aucun scandale notable. C’est un miracle.

À la fin de ces 10 saisons passées à C’midi, je ressens une immense satisfaction d'avoir accompli ma mission, tout en oubliant les frustrations que j'ai pu connaître. Je demande pardon à ceux que j’ai dû écorcher par mégarde. Je remercie ma hiérarchie qui a accepté ma décision de quitter C’midi. Je pense que savoir partir est une grâce, surtout quand on a l'impression de baigner dans une zone de confort.

Je félicite et souhaite plein de succès à la nouvelle équipe de C’midi avec à sa tête Eva Amani qui je vous rassure, répondront à vos attentes. Pour finir, je partage modestement ce que j’ai appris avec vous : Animer, c'est aimer les gens, les respecter et avoir un impact positif sur leur vie. Animer, c’est un véritable sacerdoce. Animer c’est savoir laisser son âme s’exprimer pour le bien être des autres… Hâte de vous retrouver le vendredi 10 novembre, après le journal de 20 h pour l’émission C' À Nous de Jouer sur RTI 1! Que Dieu nous bénisse’’