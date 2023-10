Télé-La 3 : Annie France remplace Eva Amani pour la saison 4 de Peopl’Emik

L’émission la plus suivie sur les antennes de La 3 ‘’Peopl’Emik’’, a fait sa grande rentrée ce lundi 9 octobre. Avec la présence de tous les chroniqueurs sauf l’absence de la présentatrice Eva Amani, remplacée par Annie France Bamba qui fait aussi son grand retour.

L’émission de talk show sur La 3 du Groupe RTI a fait ce lundi 9 octobre son grand retour sur les antennes. Les nombreux fans de cette émission tant appréciée sont visiblement très heureux du retour de la saison 4 de Peopl’Emik. Les téléspectateurs de La 3 seront embarqués dans cette nouvelle aventure de critiques et de polémiques avec la présence des chroniqueurs qui étaient présents à la saison 3 comme Marie Dominique, Romaric Béda et Anaconda. La seule personne qui manque à l’appelle est l’animatrice Eva Amani.

Et pour la grande rentrée de PPLK, la chroniqueuse, Annie France Bamba fait son grand retour à l’émission après avoir participé aux deux premières saisons. Pour son come-back, elle remplace Eva Amani à la présentation appelée à d'autres fonctions sur la chaîne du sport et de la culture. Avant de se retrouver sur la chaise, la nouvelle présentatrice a fait face aux multiples questions du chroniqueur Anaconda et des autres chroniqueurs.

Parmi ses nombreuses interrogations, il était question de savoir son absence à PPLK, sa vie sentimentale, son parcours académique. Annie France Bamba a répondu dans un premier temps après son passage à la saison 1 et 2 de PPLK, elle est passée au service du journal télévisé de La 3. Elle a un diplôme en sociologie et Science Politique. Concernant son côté vie amoureuse, la présentatrice a indiqué qu’elle est sapiosexuelle, parce qu’elle prend beaucoup en compte l’intelligence de l’homme qui veut partager sa vie sur tous les plans. Côté finance, Annie France Bamba est très claire : ‘’Même si je suis milliardaire, l’argent de mon homme est toujours le bienvenu’’.