PDCI-RDA : choix du bon président face au risque d'implosion

Le PDCI - RDA est à la croisée des chemins. Le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire doit se choisir un président capable de lui donner un second souffle face au risque évident de son émiettement en cas de déroute à la présidentielle de 2025. Tidjane Thiam, une fois de plus, emporte l'adhésion populaire, y compris celle de nombreux observateurs de la vie politique ivoirienne. N'GUESSAN Guy-Philippe s'ouvre à Afrique-sur7.ci. ...Analyse.

Quand le pouvoir nous montre la voie ou l'allégorie du sage, l'idiot et la lune

Il y a des signes qu’il est bon de comprendre pour gagner en temps et en efficacité. Il en est ainsi pour ce qui concerne la question de la pertinence du choix de Tidjane THIAM comme président du PDC-RDA et candidat de ce même parti pour la présidentielle de 2025.

Dans une contribution très engagée, le Maire KOUAME Yao Séraphin, dans un raisonnement hypothético-déductif dressait le tableau de l’avenir du PDCI RDA sous hypothèses.

« Si nous nous trompons d’adversaire, disait-il, nous perdrons la présidentielle de 2025. » « Et si nous perdons la présidentielle de 2025, concluait-il, le PDCI-RDA disparaitra. » Voilà qui est aussi claire que l’eau de roche.

Ainsi, la question de la survie et de la vie du PDCI-RDA est plus importante que les questions secondaires de présidence. Or comme le démontre le raisonnement du Maire, c’est l’accession au pouvoir d’État qui sauvera le PDCI-RDA.

Qui donc pour sauver le PDCI-RDA ?

Posons la question au pouvoir en place. Qui a été le Premier ministre formé et même formaté par l’actuel Chef de l’État pour lui succéder ? Ce fut feu Amadou Gon ?

Qui fut le Premier ministre porteur des grands travaux du Chef de l’État dont on disait qu’il était le chouchou des institutions internationales ? C’est le tout récent ex-premier ministre Patrick Achi.

Qui est le nouveau et actuel premier ministre, prétendument l’homme des missions impossibles ? Robert Beugré Mambé. Qu’ont-ils en commun ?

Le Premier, feu-Amadou Gon, était l’adjoint de Tidjane Thiam quand il était directeur général du BNETD. Patrick Achi était consultant de Thiam quand il était directeur général du BNETD.

Quant à Beugré Mambé, il fut l’adjoint de Thiam au Congrès du PDCI-RDA, 10ème en 1996, qui était rapporteur général de la commission Équipement, Transport et Énergie.

Le PDCI a la chance d’avoir cet homme de valeur qu’est Thiam. Difficile d’observer qu’on ne comprenne pas. Souvenons-nous de l’allégorie du Sage, l’idiot et la lune.

N'GUESSAN Guy-Philippe (observateur de la vie politique).