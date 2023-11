Ce mercredi 8 novembre 2023, à Paris, s'est ouvert le procès en appel de l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion. Condamné à un an de prison ferme en première instance, il comparaît aux côtés de 12 autres prévenus.

France - Affaire Bygmalion : un nouveau chapitre judiciaire s’ouvre pour Nicolas Sarkozy

L’ancien président français Nicolas Sarkozy, se retrouve de nouveau devant la justice, cette fois en appel dans l'affaire Bygmalion. Cette affaire remonte à sa campagne présidentielle de 2012 et concerne le dépassement des frais de campagne autorisés. L'accusation soutient que Sarkozy aurait utilisé des méthodes frauduleuses, dont de fausses factures de la société "Bygmalion," pour cacher ce dépassement.

En première instance, en 2021, Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme, une peine aménagée avec une surveillance électronique. Ce procès en appel durera jusqu'au 8 décembre et réunit également 12 autres prévenus. La justice reproche à l'ancien président d'avoir dépassé le plafond autorisé des dépenses de campagne, s'élevant à 22,5 millions d'euros, en atteignant 42,8 millions d'euros. Cette affaire a suscité l'attention et la controverse, car elle met en cause un ancien candidat à la présidence française.

L'affaire Bygmalion s'ajoute à la liste des ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy. En mai dernier, il a été condamné à 3 ans de prison dans l'affaire des écoutes téléphoniques. De plus, le parquet national financier (PNF) de la France, a requis son renvoi en procès dans une autre affaire, celle du financement libyen présumé de sa campagne électorale de 2007. Les chefs d'accusation dans cette affaire incluent l'association de malfaiteurs, le financement illégal de campagne électorale, le recel de détournement de fonds publics et la corruption.