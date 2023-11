Côte d'Ivoire : Guillaume Soro va s'exprimer après son enlèvement manqué en Turquie

Guillaume Soro va s'adresser aux Ivoiriens. L'ancien Premier ministre va prendre la parole pour la première fois depuis l'épisode d'enlèvement manqué à Istanbul en Turquie.

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro va prendre la parole après son enlèvement manqué

C'est une affaire qui tient en haleine toute la Côte d'Ivoire. Le 3 novembre, Générations et Peuples Solidaires, le mouvement de Guillaume Soro a, via un communiqué, annoncé l'enlèvement programmé de son leader à l'aéroport d'Istanbul par un commando venu d'Abidjan. GPS a accusé la procureur générale près de la Cour d'appel d'Abidjan d'être à la manœuvre.

Dans un nouveau communiqué plus tard, le mouvement dit n'avoir plus de signe de vie de son leader. Le lendemain, GPS revient à la charge et annonce que Guillaume Soro est en sécurité et hors de danger. L'affaire fait grand bruit et certains observateurs accusent l'ancien Premier ministre d'avoir orchestré cet enlèvement manqué.

Dans son entourage, on accuse le régime d'Alassane Ouattara de vouloir l'arrêter et l'extrader à Abidjan où il est condamné à 20 ans de prison. Si le gouvernement ivoirien n'a toujours pas réagi, l'ex-chef de la rébellion va s'exprimer sur l'affaire. Selon GPS, Guillaume Soro adressera un message à ses compatriotes le dimanche 12 novembre à 18H GMT sur ses comptes sociaux. Une sortie qui à l'ancien Président de l'Assemblée nationale de donner sa part de vérité dans ce dossier.