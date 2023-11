​Burkina Faso : 121 Millions de francs CFA mobilisés pour l'effort de paix

Le gouvernement du Président Ibrahim Traoré ne cesse d'impacter le peuple bukinabè à travers des actions nobles et significatives. Ainsi, dans le but d'assurer la sécurité du pays, sur tous les plans, une caisse nationale a été créée. Une initiative qui vise à amener l'ensemble du peuple burkinabè à participer activement à l'effort de paix, à la reconquête du territoire national.

Burkina Faso : le gouvernement fait le bilan de la collecte des dons pour l'effort de paix

En effet, le président Ibrahim Traoré, a pour objectif principal de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité au sein de la nation burkinabé. Une initiative qui donne naissance au lancement d'appel à un effort national de reconquête. Ceci pour faire face aux différentes crises auxquelles le pays est confrontées.

Pour rappel, la Commission d’Accueil et de Gestion des Dons a été instaurée le 27 octobre 2022. Elle a pour rôle d’assurer la réception et l’allocation efficaces des divers dons, qu’ils soient en nature ou en espèces, dans le cadre de l’appel à la contribution à l’effort de guerre. À cet effet, pour assurer la transparence et attirer l'attention du public, la commission effectue chaque mois un bilan des dons de toute nature.

En outre, deux mois après la création de cette commission, le comité a reçu environ 121 786 339 F CFA en dons comme en espèces, réservés à l’effort de guerre. C'est une statistique qui relève d'un communiqué obtenu par Wakat Séra à la date du jeudi 09 novembre 2023. Il faut noter que des dons viennent de la part et d'autres pour le développement la nation. Ceci est un signe qui témoigne la collaboration qui existe entre le gouvernement de la transition et la population burkinabè.