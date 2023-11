Côte d'Ivoire : Une grosse menace plane sur la CAN 2023

Une grosse menace plane sur la tenue de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire (SYNAFECI) a fait une sortie musclée pour le paiement de leur facture au risque de mener des actions contre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations.

CAN 2023 : Les fournisseurs de l'État menacent la compétition

Le SYNAFECI a officiellement interpellé le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Beugré Mambé. Dans un courrier, le Syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire a souhaité la "dérogation ou subvention spéciale pour le paiement de la facture de plus de 82 000 000 F CFA de l’entreprise A.F.C.I, de l’une des doyens des fournisseurs de l’Etat, âgée de 85 ans et le règlement de 78 000 000 F CFA des deux (2) entreprises ivoiriennes ayant fourni des prestations pour l’organisation du 27e congrès de l’Union postale universelle (UPU) en 2021 en Côte d’Ivoire".

Dans son courrier, "le SYNAFECI rappelle à toute fin utile qu’il y a également toutes les factures non traitées, non auditées (Inspection générale des finances) et non payées dans les mairies ; conseils régionaux, toutes les structures étatiques, sans compter les pressions fiscales (Impôts) et douanières trop, trop élevées qui sont les quelques préoccupations majeures".

Le syndicat a durci le ton en faisant savoir que "la Coupe d’Afrique des Nations n’aura pas lieu en Côte d’Ivoire, tant qu’aucune solution n’est pas trouvée aux préoccupations des fournisseurs de l’État qui durent depuis longtemps".

"Les fournisseurs de l’Etat de Côte d’Ivoire ne peuvent plus accepter de vivre la misère causée par la mauvaise gouvernance de certains fonctionnaires, administrateurs et ordonnateur de crédit. Les fournisseurs de l’Etat se détermineront pour leur survie, la pérennisation des entreprises ivoiriennes et la préservation des emplois par une prise de conscience collective", ajoute le SYNAFECI.

Dans le même temps, "le SYNAFECI ne peut plus admettre que des dépenses exagérées non contrôlées (pelouse de terrain de football) s’effectuent alors que des prestations fournies ou travaux exécutés par les fournisseurs de l’Etat, ne sont pas honorées (payées), pas même prises en compte par le Gouvernement Ivoirien sans raison valable et explication".

Par ailleurs, le SYNAFECI cherche à comprendre comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les gouvernants parlent à longueur de journée de bonne gouvernance, l’entreprenariat sans être appliquée et soutenue.

"De qui se moque-t-ton ? Les structures étatiques sont-elles toutes auditées pour leurs gestions opaques ? Pourquoi la volonté politique manque-t-elle aux Gouvernants de notre pays pour sanctionner les mauvais gestionnaires des deniers publics et leurs complices ? Pourquoi faire cribler de dettes des fournisseurs de l’Etat en refusant de payer leurs prestations (factures) ?", s'interroge le syndicat.

La CAN 2023 est prévue du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2024.