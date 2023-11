Côte d'Ivoire : Robert Beugré Mambé visite le stade d'Ebimpé avant la CAN 2023

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé s'est rendu mardi 07 novembre 2023, sur le stade d'Ebimpé pour s'enquérir de l'état des infrastructures devant accueillir la Coupe d'Afrique des nations - CAN 2023. À l'occasion, le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire a eu une séance de travail avec les techniciens en service sur les lieux.

Pour la réussite de la CAN 2023, le Premier ministre Robert Beugré Mambé en visite de travail sur le stade d'Ebimpé

Après les événements malheureux qui se sont produits sur le stade d'Ebimpé, les autorités ont pris toutes les dispositions pour régler les dysfonctionnements constatés afin que ce stade soit effectivement prêt pour offrir une infrastructure sportive de très haut niveau pour une organisation réussie de la Coupe d'Afrique des nations 2023 - CAN 2023. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Robert Beugré Mambé qui a en charge le portefeuille des sports, s'est rendu sur les lieux pour toucher du doigt les réalités concernant l'évolution des travaux de finition et d'entretien de cette infrastructure.

« Nous avons passé en revue tous les points qui étaient des points de préoccupation. Nous avons regardé avec les entreprises, le BNETD et les ingénieurs qui sont sur le chantier pour déterminer des repères de dates », a fait savoir Robert Beugré Mambé avant d'ajouter que tel qu'il est venu sur le stade d'Ebimpé, c'est de la manière que des ingénieurs sont actuellement sur les autres stades retenus pour abriter les rencontres de la CAN en vue de veiller à tous les détails. « On a le point précis de ce qui se fait dans les stades et les cités CAN où seront logés les athlètes. Nous allons veiller à tous les détails », a-t-il indiqué.

Faut-il le préciser, en vue de tester les derniers réglages effectués sur le stade d'Ebimpé, il est retenu que cette infrastructure abrite la prochaine rencontre des Éléphants. Il s'agit du match entre la Côte d'Ivoire et les Seychelles comptant pour la première journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026, dans la zone Afrique. Une confrontation qui va donc attester que le stade est aux normes.