RDC - évaluation des propositions politiques : le «Keba » bientôt lancé

Dans le but de faciliter les évaluations politiques afin de faire des analyses comparatives pour les élections présidentielles prochaines, le gouvernement lance bientôt le «Keba ». Une outil qui aidera les citoyens à bien voter dans la tranquillité.

RDC - développement du processus électoral : le gouvernement lance une plateforme d'évaluation politique

En effet, cet outil serait lancé ce mercredi 08 novembre 2023 selon les recoupements. Une initiative portée et soutenue par l’Institut Ebuteli et «s’inspire du modèle allemand Walh-O-Mat. » À cet effet, le but principal de Keba est de mettre à la disposition du public une « analyse comparative des différentes offres politiques des candidats à l’élection présidentielle». Cette démarche permettra aux citoyens de prendre des décisions éclairées au cours du scrutin.

En outre, cette initiative serait mise en vigueur à cause de la complexité de l’environnement politique et la multiplicité des candidats aux élections présidentielles prochaines. Ainsi, il répondra efficacement au défi de l'évaluation des propositions politiques en RDC. Il améliorera la qualité du débat public en période électorale.En plus, la mise en vigueur de cette initiative est née après une enquête effectuée par Ebuteli, promoteur du projet. Cette enquête a été faite auprès de plus de 5 000 citoyens dans le pays afin de dégager les principaux sujets, besoin et priorités.Ensuite, nombreuses discussions ont été engagées avec des candidats ou représentants aux élections présidentielles.

Par ailleurs, il faut noter que keba est une plateforme qui sera accessible à tous les citoyens en RDC lors des élections présidentielles. Elle permettra aux électeurs de faire une comparaison des différents programmes et les positions des candidats en fonction de leurs propres priorités et convictions. Une démarche qui vise à favoriser le processus électoral et renforcer la participation des citoyens en RDC.