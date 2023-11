Côte d’Ivoire : Après sa sortie controversée, Joochar clarifie les choses

Les propos tenus par Joochar sur ses relations avec les autres membres du groupe Kiff No Beat, ont suscité un tollé sur la toile. Après la réaction sèche de Didi B, son ancien acolyte, Joochar a fait une sortie médiatique pour calmer les ardeurs des uns et des autres.

Joochar met balle à terre sur ses relations avec Kiff No Beat

L’un des anciens membres influents du groupe de Rap Kiff No Beat, Joochar, a fait une sortie médiatique à l’une des émissions de ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV. A ce propos, Jonathan Charley Kouakou alias Joochar disait que cela faisait des années qu’il n’avait plus de contact avec ses autres anciens camarades du groupe qui sont Didi B, El Jay, Black K et Elow’n.

Cette déclaration a soulevé rapidement de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux. Le jeune rappeur Didi B, l’un des anciens membres de l’ancienne formation de Rap n’a pas digéré et a répondu à son ex-acolyte. "Avec Kiff No Beat, ça va. C'est Joochar lui seul qui a un problème (...). Nous ne sommes pas aussi des siamois pour être au même lieu au même moment. On ne peut pas tout faire ensemble. (...) Après, il y a forcément des frustrations, des amis qui vont mettre les choses dans les têtes des autres, etc. Moi, je n'accepte pas les gens qui veulent jouer les victimes, actuellement, nous ne sommes pas contents du fait qu'il soit allé parler du groupe, on a jamais été d'accord avec ça'', réagit-il vigoureusement.

Cela a fait écho et pour ne pas mettre de l’huile sur le feu, Joochar est sorti de nouveau de son silence pour rectifier les choses ce mercredi 8 novembre sur sa page Facebook avec un post. "Attendez 2 secondes, c'est cette histoire de "on ne se voit pas" là qui prend cette ampleur là ? Mais on se voit plus comme avant, ce n'est rien de méchant. Nous ne sommes plus des gamins, on n'a plus ce temps qu'on avait avant. Chacun d'entre nous à des charges et beaucoup plus de défis… C'est réel et ça se voit, tout le monde le voit ahi…Jamais je ne cracherais sur Kiff No Beat beat, ils font partie de ma vie tous’’, dit-il.

Par la suite, le rappeur a essayé de calmer les ardeurs des uns et des autres sur sa relation avec ses anciens camarades du groupe. ‘’Les 4 autres membres sont des gars extraordinaires et très talentueux qui m'ont beaucoup apporté. De grâce, laissez chaque membre du groupe se développer à sa manière même si pour certains, c'est un peu plus lent que d'autres, un soutien bien envoyé est toujours bien accueilli. Kiff No Beat, qu'on le veuille ou pas, est une marque déposée, personne ne peut changer ça, on a déjà fait le boulot’’, précise-t-il. Avant d’ajouter que les devanciers et leurs petits-frères dans le Rap leurs donnent du respect. ‘’Restons Zen au nom de tous ces tontons, tanties et amis qui nous ont aidé à être kiffnobeat ... Le moment arrivera si on doit se retrouver pour framponner, c'est comme rien. La fraternité n'a pas de prix’’, conclut-il.