En réponse aux violences incessantes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), l'Union européenne (UE) a débloqué une enveloppe de 13,3 millions d'euros, soit près de neuf milliards de francs CFA, pour fournir une aide humanitaire d'urgence. Cette initiative vise à atténuer les souffrances des populations les plus vulnérables confrontées à un contexte de conflit, de pauvreté, de malnutrition et d'épidémies récurrentes.

L'Union Européenne intensifie son soutien humanitaire à l'est de la RDC

L'est de la RDC traverse une période marquée de violence exacerbée par les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 dans la province du Nord-Kivu. Face à cette détérioration de la situation humanitaire qui dure dans le temps, la Commission de l'UE a mobilisé des ressources supplémentaires estimées à 13,3 millions d'euros pour renforcer la réponse humanitaire dans la région. L'enveloppe de 13,3 millions d'euros constitue une partie importante des 26,7 millions d'euros destinés à répondre à des crises humanitaires multiples, aggravées par les conflits et les catastrophes climatiques dans la région des Grands lacs et la corne de l'Afrique.

L'UE a souligné que la République démocratique du Congo fait face à l'un des niveaux les plus élevés de besoins humanitaires au monde en raison des conflits persistants, de la pauvreté, de la malnutrition et des épidémies. Cette nouvelle injection financière vise à atténuer ces souffrances en coopération étroite avec les partenaires humanitaires sur le terrain.

Le commissaire européen en charge de la gestion des crises, Janez Lenarčič, a alerté sur la montée de l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Est et dans la région des Grands lacs, due aux conflits et aux catastrophes climatiques. Depuis le début de l'année, l'UE a déjà engagé près de 96 millions d'euros pour soutenir la réponse à la crise humanitaire dans l'est de la RDC.