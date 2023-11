5ème édition de la semaine du cinéma marocain à Abidjan : Diomandé Fall plaide pour une co-production plus accrue

Les lampions se sont allumés sur la 5ème édition de la semaine du cinéma marocain à Abidjan le jeudi 9 novembre au cinéma Majestic du Sofitel hôtel ivoire de Cocody avec 7 films marocains à l'affiche.

La 5ème édition de la semaine du cinéma marocain s’est ouvert à Abidjan

A l’ouverture de la 5ème édition de la semaine du cinéma marocain au cinéma Majestic du Sofitel hôtel ivoire de Cocody à Abidjan le jeudi 9 novembre, une minute de silence a été observée par les cinéphiles en hommage aux victimes du séisme qui a frappé le peuple marocain au mois de septembre dernier. Souhaitant la bienvenue à la délégation marocaine, Lysson Diomandé Fall, Directrice générale de l'Office National du Cinéma de Côte d'Ivoire (Onac-ci ), a réitéré ses remerciements aux réalisateurs marocains qui ont effectué le déplacement d'Abidjan malgré la tragédie qui a frappé le peuple marocain.

Tout en saluant l'excellence de la coopération entre les deux pays au niveau du 7ème art, la directrice générale de l’Onac-ci a souhaité que cette coopération entre la Côte d’Ivoire et le Maroc débouche sur davantage de co-productions pour le bonheur des cinéphiles des deux pays. Abondant dans le même sens, le représentant du directeur de la cinématographie du Maroc a salué les efforts qui ont été consentis dans ce domaine tout en exhortant les parties prenantes à plus de productions pour faire rêver les différents publics.

De son côté, le chargé d'affaires de l'Ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire, représentant SEM Abdelmalek Kettani a émis le vœu que cette coopération cinématographique donne de bons résultats. Etn Hien Sié, directeur de cabinet adjoint, au nom de la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck a traduit la compassion du peuple ivoirien au peuple frère du Maroc. Il a saisi l'occasion pour féliciter l'Onac-ci pour la pérennité de cette initiative qui contribue à la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc.

Il a rappelé que cette semaine se tient un an après la commémoration du soixantenaire de l'établissement diplomatique entre les deux pays. "Je saisi l'occasion qui m' est donnée pour réitérer mon satisfecit au regard de cette coopération Sud-Sud gage d' un cinéma africain plus solidaire, plus fort et plus compétitif ", a t-il dit. Avant de déclarer ouverte la 5ème édition de la semaine du cinéma marocain en Côte d'Ivoire. Ainsi les films Annatto, Haut et fort, Mica, Habiba, La marchandise, Oliver Black et Hala Madrid Visca Barça seront projetés durant cette semaine en présence de leurs réalisateurs respectifs. La de la semaine du cinéma marocain à Abidjan prendra fin le mardi 14 novembre prochain.