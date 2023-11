​Burkina Faso : la banque BDU-BF installe une nouvelle agence à Cissin

Dans le but d'agrandir sa communauté et être accessible à toute la population, la Banque de l’Union Burkina Faso (BDU-BF) a inauguré une nouvelle agence à Cissin. Une cérémonie qui a eu lieu le 10 novembre 2023 à Ouagadougou, présidée par le patronage du président de la Délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, Maurice Konaté, et le parrainage du Directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina.

Burkina Faso : la BDU-BF élargit sa communauté

La BDU-BF élargit sa communauté 1i Burkina Faso. La création de cette agence selon les autorités de cette institution financière, marque une expansion significative pour la BDU-BF. Cette agence est le 23e point de vente après plusieurs années d'activité de la banque soit 8 ans années d'expériences. À en croire le directeur de la banque, Amadou Allaye Sankaré, cette expansion est le fruit de la volonté d'une croissance démontré par le Conseil d’administration de la Banque.

Ainsi, environ 421 milliards au 30 septembre 2023 ont été présentés en termes de performances financières. Avec ce résultat, la banque est positionnée à la 6 ème position sur les 16 institutions financières via les moteurs de recherche.

Par ailleurs, le but de cette institution financière selon le directeur est de faire de cette institution, celle qui sera reconnue de tous et être classée dans le top 5 des banques du Burkina Faso dans les années à venir. Il urge de noter cette initiative est appréciée et saluée par plusieurs autorités de la commune de Ouagadougou.