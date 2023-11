Les élections pour élire les gouverneurs dans trois États clés du Nigeria ont été marquées par des actes de violence. Cependant, des millions d'électeurs ont afflué pour participer au scrutin dans un climat tendu, marqué par des incidents armés et des perturbations.

Nigeria : violences lors des élections de Gouverneurs dans 3 Etats

Le processus électoral au Nigeria a été entaché par des actes de violence lors des élections pour les postes de gouverneurs dans les États de Bayelsa, d'Imo et de Kogi. Les observateurs électoraux ont signalé des épisodes de violence, notamment des hommes armés ouvrant le feu dans le sud-est de l'État d'Imo pendant le vote. Dans l'État de Kogi, un homme politique a été tragiquement tué la veille du scrutin.

Ezenwa Nwagwu, observateur et président d'un groupe de réforme électorale au Nigeria, a déclaré que ces élections ont toujours été problématiques en raison de la violence persistante et des contestations. Les trois États en question tirent des revenus substantiels du pétrole brut, du gaz naturel, du zinc et du minerai de fer, accentuant l'importance stratégique des enjeux politiques locaux.

Les gouverneurs du Nigeria détiennent un pouvoir politique significatif, et leur influence s'étend à des questions importantes telles que l'économie, la sécurité et le développement. Emmanuel Ojuwu, expert en sécurité et ancien chef de la police, a souligné que la viabilité économique de ces États amplifie l'importance des élections, alors que la compétition pour le leadership devient souvent féroce.

Le dépouillement des votes a débuté, mais les préoccupations persistent quant à l'impact de la violence sur la légitimité des résultats. Le Nigeria, déjà aux prises avec des défis sécuritaires majeurs, est confronté à des troubles additionnels dans cette région stratégique du pays.