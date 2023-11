Incendie au grand marché d' Abobo : 17 magasins partent en fumée

Des propriétaires de magasins au grand marché d' Abobo sont inconsolables. Un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre 2023 a ravagé 17 magasins. Aucune perte en vies humaines n'a été signalé, mais les dégâts matériels sont importants.

Incendie au grand marché d' Abobo : Kandia Camara exprime sa compassion

La nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre restera à jamais gravée dans la mémoire de commerçants installés au grand marché d'Abobo, non loin de l'agence de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE). Et pour cause, ce jour-là, un incendie a ravagé 17 magasins.

Pour l'heure, les raisons de l'incendie ne sont pas encore connues. Kandia Camara Kamissoko, maire de la commune, a immédiatement dépêché l'un de ses conseillers municipaux, Aboudramane Koné, auprès des personnes touchées par ce drame.

L'émissaire de la présidente du Sénat, également président de la plateforme des commerçants d'Abobo, a apporté la compassion de la première magistrate de la commune aux victimes.

Ce n'est pas la première fois que le grand marché d'Abobo est frappé par un incendie. Vendredi 26 juin 2020, des flammes avaient consumé une quarantaine de box. Feu Hamed Bakayoko, le maire de l'époque, s'était rendu sur les lieux du drame. Le bilan ne faisait pas cas de perte en vies humaines, mais plutôt de dégâts matériels considérables.