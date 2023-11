Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé rend visite à Jean-Louis Billon

Près d'un an après son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a rencontré Jean-Louis Billon. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) entendait non seulement présenter ses civilités à l'ancien ministre du Commerce, mais aussi lui exprimer sa reconnaissance.

Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé échange avec Jean-Louis Billon

Alors qu'il prépare activement le deuxième congrès ordinaire de son parti politique, le COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), Charles Blé Goudé s'est rendu auprès de Jean-Louis Billon ce weekend.

Il était question pour l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo d'exprimer sa reconnaissance au cadre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) pour son soutien lors de son incarcération à La Haye.

Pour rappel, Jean-Louis Billon avait profité d'un passage en Europe pour rendre visite à l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) le dimanche 15 septembre 2019. "Je suis de passage en Europe, et j’ai voulu rendre visite à mon jeune frère Charles Blé Goudé. Je suis content de le trouver en pleine forme toujours combatif. Je voulais lui dire merci également d’avoir rejoint la plateforme non idéologique avec le PDCI-RDA, le FPI et tous les partis d’opposition qui adhèrent à cette plateforme. Je le remercie pour le soutien qu’il nous apporte, et je suis également content qu’il reste optimiste. Nous avons pu échanger sur l’actualité politique et nos visions futures", s'était-il exprimé.

Blé Goudé avait apprécié ce geste de la part de l'ancien ministre ivoirien. Il l'a fait savoir en ces termes : "Le ministre Jean Louis Billon, il faut le souligner, m’avait déjà visité quand j’étais en prison, derrière les barreaux. Il m’a apporté son soutien, le soutien dont un détenu peut avoir besoin. Il m’a visité pendant deux jours ici, à La Haye, au moment j’étais en prison. Je voudrais donc saisir cette occasion, pour lui traduire toute ma gratitude, et la gratitude de ma famille biologique et de ma famille politique."