Des combats intenses ont eu lieu près de Kidal, au Mali, entre les Forces armées maliennes et les rebelles du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD). Les informations disponibles font état des actions aéroterrestres et des pertes des deux côtés.

Mali : violents affrontements entre l’armée et les rebelles du CSP-PSD à Kidal

Des affrontements violents ont été enregistrés dans la ville de Kidal au Mali. Les FAMa ont annoncé avoir brisé la ligne défensive des groupes armés terroristes lors d'un mouvement stratégique vers Kidal pour sauvegarder l'intégrité territoriale et lutter contre les groupes armés.

Selon l'état-major général des armées du Mali, des actions combinées aéroterrestres ont été déployées pour repousser les terroristes, mais les informations sur les pertes restent limitées. La Cellule d'Information et de Communication des Affaires Militaires du Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad (HCUA) rapporte des combats vigoureux avec des résultats favorables à l'armée nationale azawadienne.

Ces événements surviennent après que le CSP-PSD a coupé les lignes de deux réseaux téléphoniques de Kidal, en réaction au mouvement stratégique des FAMa vers la ville. Des frappes aériennes précédentes par les FAMa à Kidal ont suscité des controverses, avec le CSP-PSD déplorant la mort de civils, dont des enfants.

L'état-major général des armées insiste sur la planification minutieuse de chaque étape de l'opération pour minimiser les risques pour la population civile, affirmant que la sécurité des citoyens est une priorité absolue.

Pour rappel, ces affrontements interviennent quelques semaines après le départ de la force onusienne, la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma), de la ville de Kidal.