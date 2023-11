Éliminatoires Mondial 2026 : liste de la Gambie face à la Côte d'Ivoire

Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a dévoilé ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de novembre, en préparation des rencontres face au Burundi et la Côte d'Ivoire, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2026, zone Afrique.

Pour entamer sa campagne pour les éliminatoires du Mondial 2026 de la zone Afrique, le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet a appelé 23 Scorpions. Dans sa liste de 23 joueurs, on note les habitués de la sélection qui ont qualifié le pays pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire.

Le technicien belge a également fait appel à la star U-20 Mahmudu Bajo qui est à sa toute première convocation chez les A. Ainsi, pour affronter les Hirondelles du Burundi et les Éléphants de Côte d'Ivoire, les 16 et 20 novembre respectivement, Tom Saintfiet a voulu évoluer avec un groupe composé de trois (03) gardiens de but, sept (07) défenseurs, sept (07) milieux de terrain puis six (06) attaquants.

Liste de la Gambie pour le Burundi et la Côte d'Ivoire en éliminatoires du mondial 2026

Gardiens de but

Baboucarr GAYE - Modou JOBE - Lamine SARR

Défenseurs

Omar COLLEY - James GOMEZ - Buba SANNEH - Noah SONKO SUNDBERG - Saidy JANKO - Ismail JOMÉ - Muhammed SANNEH

Milieux de terrain

Mahmudu BAJO - Ebou ADAMS - Hamza BARRY - Dawda NGUM - Alasana MANNEH - Jacob MENDY - Alieu FADERA

Attaquants

Ebrima COLLEY - Ablie JALLOW - Bamba SANYANG - Musa BARROW - Assan CEESAY - Muhammed BADAMOSSI

ENTRAÎNEUR-CHEF : Tom SAINTFIET