Côte d’Ivoire : Ariel Sheney quitte à nouveau Sony Music et sort un nouveau single

Ariel Sheney n’apprécie pas son traitement à Sony Music Entertainment. En fin de contrat avec le label, il s’apprête à sortir ce samedi 18 novembre un nouveau single sous sa propre maison de production, AS Record.

En fin de contrat avec Sony Music Entertainment, Ariel Sheney sort un nouveau single

La belle histoire entre le chanteur coupé décalé, Ariel Sheney et sa maison de production Sony Music Entertainment est semble-t-il en train de s’achever. Une publication de l’arrangeur-chanteur avec des photos de la réalisation du clip à l’appui sur sa page Facebook le vendredi 10 novembre en dit long sur sa rupture avec son label. ‘’1 an, privé d’oseille et privé de sortie, mais toujours sur pieds grâce à HASHEM. 18 - 11 - 02 As Record’’, écrit-il.

Absent de la scène musicale ivoirienne pour une raison judiciaire, Ariel Sheney avait fait son retour avec un single dénommé ‘’Démarrer’’, il y a un mois sous la coupole du label international. Mais avec la sortie le samedi 18 novembre prochain de son nouveau single intitulé ‘’Digba Moteur’’, sous son propre label AS Record, c’est une rupture de banc déjà annoncée par l’interprète de la chanson à succès ‘’Amina’’.

Pour avoir vraiment la certitude d’un éventuel départ du chanteur de Sony Music Entertainment, Afrique-sur7 est rentré en contact avec une source proche de la maison de production. Et voici ce qui en ressort : ‘’Il est encore là. Tu ne peux pas sortir une production comme cela tant que ton contrat n’est pas terminé. Il a l’intention de partir du label. Il ne donne pas de raison, mais il veut travailler seul’’.

De son côté, un proche d’Ariel Sheney est formel et donne un peu plus de détails. Selon lui, l’artiste est en fin de contrat avec sa maison de production. Raison pour laquelle, il va sortir un nouveau single sous sa propre maison de production. Il y a deux ans en arrière, Ariel Sheney avait quitté Sony Music Entertainment parce que ses objectifs n’avaient pas été atteints avant de revenir dans la maison.