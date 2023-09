Après sa sortie controversée sur la condamnation de MHD, Ariel Sheney fait une mise au point

Ariel Sheney ne s’attendait pas à la vive réaction des internautes à la suite à son post après la condamnation à 12 ans de prison de MHD pour meurtre. Il a fait une autre publication ce lundi 25 septembre pour mettre les choses au clair.

Ariel Sheney : ‘’Je condamne en réalité cet acte ignoble commis par MHD’’

Le précurseur de l’afro-Trap, le franco-guinéen, MHD a écopé d'une lourde peine de 12 ans de réclusion criminelle le samedi 23 septembre dans la rixe mortelle qui a coûté la vie en 2018 au jeune Loïc Kamtchouang, âgé de 23 ans. Les réactions ont rapidement commencé à se multiplier sur les réseaux sociaux.

En Côte d’Ivoire, la sortie médiatique du chanteur Coupé décalé, Ariel Sheney sur cette affaire n’a pas été du tout appréciée par de nombreuses personnes. ‘’L’erreur est humaine. A très bientôt Lion’’, a-t-il écrit. Les internautes ont jugé que l’interprète de la chanson à succès ‘’Jolie Amina’’, soutient le meurtre perpétré par le rappeur de 29 ans.

Le mari de l’influenceuse et chroniqueuse Nadiya Sabey a fait une vidéo ce lundi 25 septembre matin pour clarifier les choses. Il a estimé que les internautes ont fait une mauvaise interprétation de son post. ‘’Je condamne en réalité cet acte ignoble commis par MHD. Je ne suis pas pour cet acte et je ne serai jamais. Ma publication était juste d’attirer l’attention du rappeur sur son erreur. Parce qu’en tant qu’artiste, on a souvent des relations qui sont toxiques, mais on n’arrive pas à se défaire. Et ces relations nous amènent à commettre des bêtises. C’était à ma manière de dire à MHD qu’il a fait une grave erreur. Il faudrait qu’il tire une bonne leçon de l’erreur qu’il a commise au lieu de jouer les caïds’’, a expliqué l'ancien poulain de feu Arafat DJ. ‘’Je présente toutes mes condoléances à la famille et à tous les amis du défunt’’, a-t-il conclu .