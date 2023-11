Bénin : Adidjatou Hassan Zanouvi nommée DG par intérim des Douanes

Adidjatou Hassan Zanouvi est la nouvelle patronne des douanes béninoises. Elle a été nommée ce lundi 13 novembre 2023, par arrêté pris par le Ministre d'État, Ministre de l'Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

Adidjatou Hassan Zanouvi, nouvelle DG des douanes béninoises

Actuellement, Directrice adjointe de cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances, Adidjatou Hassan Zanouvi va aussi diriger les douanes. Elle est désignée pour assurer l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau Directeur général des douanes.

Adidjatou Hassan Zanouvi remplace l'ancien Directeur général Alain Hinkati. Il avait été nommé en septembre 2021 en Conseil des ministres. Pendant son séjour à la tête de cette structure stratégique dans la mobilisation des ressources financières, Alain Hinkati a conduit les disciples de Saint Mathieu avec des réformes qui ont porté des fruits.

Alain Hinkati quitte la tête des douanes suite à une nouvelle nomination intervenue lors du dernier Conseil des ministres. Il va désormais diriger l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition.

Avec son parcours, la nouvelle DG par intérim des douanes peut également relever les défis qui relèvent de sa mission. Elle est Titulaire d'un Master en Administration des Affaires de l'IAE School of Management et diplômé de l'Institut Universitaire de Technologie de Tours et de l'Université d'Orléans, la nouvelle DG des douanes est un cadre supérieur du Financement de développement et mobilisation des ressources.