Côte d'Ivoire : le Parc national des îles Ehotilé bientôt inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO

En marge de la 42e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture - UNESCO tenue à son siège à Paris, la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné a formulé un voeu, vendredi 10 novembre dernier. Elle a souhaité voir le Parc national des îles Ehotilé s'inscrire sur la liste du patrimoine mondial ainsi que les savoir-faire traditionnels liés à la fabrication de ‘’l’attiéké’’ sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Mariatou Koné veut voir le Parc national des îles Ehotilé inscrire sur la liste du patrimoine mondial

Présente à Paris au siège de l'UNESCO, la ministre Mariatou Koné de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, a exprimé clairement son voeu le plus cher pour l'année 2024. À la tribune de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO, la patronne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation en Côte d'Ivoire a exprimé le voeu de voir le Parc national des îles Ehotilé, enregistrer dans le patrimoine mondial de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 2024.

A l'en croire, "l'attiéké" qui est un met purement ivoirien, devrait également se retrouver sur la liste de l'UNESCO. C'est pour cette raison, elle demande également que les savoir-faire traditionnels liés à la fabrication de ce met, soient inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité dans la même année que pour le parc.

Puisque la réalisation de ces voeux est souhaitée pour 2024, Mariatou Koné ne s'est pas arrêtée uniquement à ça. Pour la 18ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel prévue du 04 au 09 décembre prochain à Kasane, au Botswana, elle a voulu que les savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne en Côte d’Ivoire soient inscrits.

À noter que la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné en a profité de l'occasion pour réitérer sa gratitude et celle du gouvernement de Côte d'Ivoire à l'UNESCO pour ses nombreuses actions effectuées dans le pays.