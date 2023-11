Mondial 2026 : liste du Ghana contre Madagascar et les Comores

Dans le cadre des rencontres comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la zone Afrique du mondial 2026, le sélectionneur du Ghana, Chris Hughton, a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés. Cette liste a été rendue publique jeudi dernier.

La liste des joueurs du Ghana pour les éliminatoires du mondial 2026 dévoilée

La trêve internationale du mois de novembre est retenue pour démarrer les rencontres qualificatives pour le mondial 2026 dans la zone Afrique. Ainsi, pour mieux réussir cette campagne, le sélectionneur des Black Stars du Ghana a fait appel à 25 combattants.

Dans son groupe pour affronter Madagascar et les Comores, les 17 et 21 novembre prochains respectivement, Chris Hughton a convoqué les joueurs en forme du moment dont il juge aptes à faire le job. À cet effet, le technicien anglais a voulu faire avec trois (03) gardiens de but, huit (08) défenseurs, six (06) milieux de terrain, cinq (05) ailiers puis trois (03) attaquants de pointe.

Liste du Ghana contre Madagascar et les Comores pour les éliminatoires du mondial 2026

Gardiens de but

Lawrence Ati-Zigi, Joseph Wollacott, Richard Ofori

Défenseurs

Alidu Seidu, Denis Odoi, Gideon Mensah, Abdul Fatawu Hamid, Kasim Adams, Nicholas Opoku, Daniel Amartey, Abdul Munin

Milieux de terrain

Baba Idrissu, Majeed Ashimeru, Abdul Samed Salis, Edmund Addo, Mohammed Kudus, Andre Ayew

Ailiers

Osman Bukari, Joseph Painstil, Ernest Nuamah, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana

Attaquants

Inaki Williams, Antoine Semenyo, Jonathan Sowah