Après avoir réussi à mettre l'Algérie sur le toit de l'Afrique lors de la CAN 2019, Djamel Belmadi rêve encore d'un nouveau sacre quatre ans plus tard. Le technicien algérien souhaite voir les Fennecs triompher de nouveau lors de la CAN 2023.

CAN 2023 : Djamel Belmadi affiche ses ambitions dans la compétition

Tout comme le Maroc, le Nigéri le Sénégal et le Maroc, l'Algérie figure parmi les favoris de la CAN 2023. Djamel Belmadi est lui-même convaincu sur ce fait. Au cours d'une récente déclaration, le technicien des Fennecs a avoué que son équipe fera le nécessaire pour remporter le trophée au soir du 11 février 2024.

« On va bien se préparer, ne vous en faites pas. Tout le monde me parle de la CAN, que ce soit le public, que ce soit ma mère, que ce soit mes enfants... Nous irons en Côte d'Ivoire avec l'ambition de gagner » a-t-il fait savoir. Après un fiasco à la CAN 2021 et à un échec surprenant lors des barrages du Mondial 2022 contre le Cameroun, l'Algérie a de quoi sortir le grand jeu à la CAN 2023. Le sacre final leur permettrait d'oublier tous ces événements douloureux. Faut-il le préciser, les Fennecs logent dans le groupe D aux côtés de l'Angola, du Burkina-Faso et de la Mauritanie.