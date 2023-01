Mondial 2022 : Daniel Riolo tacle Deschamps sur l’absence de Benzema

Daniel Riolo est sorti du silence concernant l’absence de Karim Benzema à la Coupe du monde 2022. L'attaquant français a été convoqué par Didier Deschamps et s’est blessé seul à la cuisse gauche lors d’une séance d’entraiment avant le coup d’envoi officiel. Une raison pour son entraineur de ne plus le rappeler, malgré sa disponibilité pour le reste de la compétition. Après environ deux mois, son absence au Qatar continue de faire jaser sur la toile.

Daniel Riolo : « Quel autre pays dans le monde et autre sélection se prive d’un joueur de la qualité de Benzema (…) »

La blessure de Karim Benzema a suscité son forfait précoce au Mondial 2022 et son retour à Madrid où, quelques temps si peu, le Ballon d’or s’est vite rétabli avant la fin de la compétition. Le manager des Bleus n’a plus voulu s’exprimer sur le cas de l’attaquant vedette du Real de Madrid. Et après son échec face à l’Argentine de Lionel Messi, beaucoup de personnes n'ont pas manqué de l’accuser, en l'ocurrence Daniel Riolo pour le non-retour de Benzema au Qatar.

« Quel autre pays dans le monde et autre sélection se prive d’un joueur de la qualité de Benzema ou d’un Ballon d’or parce qu’il faut être prêt dès le premier match contre l’Australie ? », a questionné Daniel Riolo, journaliste sportif, par ailleurs chroniqueur et blogueur franco-italien.

Pour lui, la blessure de Karim Benzema n’était pas une raison valable pour l’écarter si loin des terrains. Car, certains joueurs se retrouvaient dans la même situation que lui, mais ont finalement pu aider leur pays vers le succès.

« Le Sénégal était prêt à emmener Sadio Mané en fauteuil roulant. Di Maria, on l’a vu pendant la compétition et juste sur la finale, juste un match, il a été l’homme du match », a dit le journaliste sportif sur l’absence de Benzema au mondial qatari.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci