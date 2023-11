PSG : Recadré par Luis Enrique, la réaction très classe de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n'est pas resté sans réaction face aux récentes déclarations de Luis Enrique sur sa prestation XXL face à Reims. Loin d'être vexé, le Bondynois s'est plutôt montré très ouvert aux critiques.

Kylian Mbappé n'en veut pas à Luis Enrique

Après une défaite 2-1 en Ligue des Champions face à l'AC Milan, la réaction du PSG était très attendue. Ils ont su bien répondre face à Reims avec un succès éclatant. Emmené par un Kylian Mbappé des grands jours, le PSG s'est imposé sur un score de 3 buts à 0. Mbappé a même offert une prestation de grande classe, claquant un triplé. Luis Enrique n'a pas pour autant oublié les points négatifs du jeu de son attaquant.

« Je ne suis pas très content», a lancé l'espagnol à propos du capitaine des Bleus Kylian Mbappé. Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais revoir son match, et je lui dirais mon ressenti en privé. C'est un des meilleurs joueurs au monde, mais nous avons besoin de plus. Nous voulons qu’il fasse plus de choses, mais ce n’est que mon opinion », avait déclaré Enrique. Alors qu'on s'attendait à un Mbappé déçu de la sortie de son entraîneur, il n'en est finalement rien selon L'Équipe.

Ce lundi, le quotidien français laisse croire que la réaction de Luis Enrique cadre bien avec l'opinion du joueur, conscient qu'il lui en faut plus pour être meilleur. Parfois critiqué pour son jeu jugé trop individualiste, Kylian Mbappé aurait compris de la déclaration de son entraîneur qu'il est très exigeant avec lui. L'objectif étant de l'amener à se surpasser pour être encore le plus performant possible. De quoi éteindre les rumeurs d'un éventuel début de tension entre les deux hommes. Pour rappel, Kylian Mbappé cette saison, c'est 13 buts en Ligue 1.