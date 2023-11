Le CNSE s'allie à la COGIT-CI pour la CAN de l'hospitalité

À quelques semaines de la CAN 2023, le CNSE (Comité national de soutien aux Éléphants) se donne les moyens pour accorder un chaleureux accueil aux supporters africains et pour leur permettre de passer un agréable séjour en terre ivoirienne. À cet effet, il vient de s'engager avec la Coopérative de gestion intégrée de l'industrie du tourisme en Côte d'Ivoire (COGIT-CI), regroupant plusieurs fédérations et associations patronales.

CAN 2023 : Le CNSE signe une convention de partenariat

"Nous avons appelé cette CAN, la CAN de l'hospitalité et nous allons recevoir les supporters des délégations étrangères et il est important que nous confiions cette charge à ceux qui ont du métier afin qu’ils déploient leur savoir-faire pour que nos hôtes soient bien reçus pour qu’ils se sentent chez eux en Côte d’Ivoire", a laissé entendre Adonis Kouadio, le président du CNSE, après la signature de partenariat avec la Coopérative de gestion intégrée de l'industrie du tourisme en Côte d'Ivoire.

Cléophas Lolo Diby, le président du COGIT-CI assure qu' "assister à la Coupe d’Afrique des Nations est l’expérience d’une vie". "Avec le Comité national de soutien aux Eléphants (CNSE), nous avons travaillé au développement d'une offre d'hospitalité innovante qui garantit le meilleur de l’accueil, de l’hébergement et de la gastronomie", a-t-il expliqué.

Pour atteindre leurs objectifs, le CNSE et son partenaire ont développé le programme d’hospitalité de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 qui s'appuie sur trois piliers, à savoir le package voyages, l'hospitalité sur le site et le village des supporters.

Les supporters choisiront, via la plateforme digitale officielle, parmi une grande variété d'expériences et pourront personnaliser leur voyage en sélectionnant la durée de leur séjour, leurs préférences en matière d'hébergement ainsi que leurs expériences immersives pour profiter de la culture ivoirienne en fonction de leurs centres d’intérêts.

La CAN 2023 est prévue en Côte d'Ivoire du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2024.