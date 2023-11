Côte d’Ivoire : Josey fait son grand retour sur la toile avec une grosse annonce

Josey avait annoncé son retrait de la toile. Cette décision avait semé la tristesse chez bon nombre de ses fans. Et, surprise, la chanteuse est de retour en annonçant une bonne nouvelle.

Josey revient sur la blogosphère avec une bonne nouvelle

Les fans de Josey ont été déçus d’apprendre au début de ce mois de novembre le retrait de leur idole sur ses différents réseaux sociaux. Et les heures qui ont suivi, la chanteuse a mis à exécution sa décision. Les réactions se sont multipliées sur la blogosphère et dans les médias exhortant l’interprète de la chanson ‘’Zambéléman’’ à revenir à de meilleurs sentiments pour le bonheur de ses nombreux followers.

Quelques semaines après l’annonce de cette nouvelle un peu triste pour ses admirateurs, Josey fait son grand retour sur la toile. C’est sur son compte Instagram qu’elle s’est signalée le lundi 13 novembre avec une grosse annonce.

La chanteuse est aussi de retour sur sa page facebook dénommée ''Touche pas ma Josey-officiel''. ‘’Mes Amazones de France et d’Europe, la nouvelle que vous attendiez tombe enfin ! Je vous annonce mon premier grand concert en live, organisé par @JaguarDiffusion1_ le vendredi 10 mai au Casino de Paris’’, écrit-elle.

Cette bonne nouvelle est accompagnée de l’image de l’affiche de son concert prévu en 2024 en France. La joie et le bonheur étaient perceptibles chez les nombreux fans en commentaire avec le retour de la chanteuse et compagne de Serey Dié. Et l’annonce de son spectacle à Paris les réjouit davantage puisqu’ils vont communier avec leur star préférée.