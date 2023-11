L'ex-président des USA, Donald Trump frappé par un grand malheur

L'ancien président des USA et candidat à l'élection présidentielle de 2024, Donald Trump a perdu un membre important e sa famille. Maryanne Trump Barry, soeur aînée de l'ex-chef d'Etat américain a rendu l'âme lundi 13 novembre 2023, à l'âge de 86 ans. L'annonce a été faite par le média américain The New York Times.

Maryanne Trump Barry, soeur aînée de Donald Trump, est décédée

L'ex-président des États-Unis qui se concentre sur sa campagne à l'élection présidentielle de 2024, doit faire face une épreuve difficile à traverser. En effet, la juge à la retraite Maryanne Trump Barry, une des sœurs aînées de Donald Trump, a passé l'arme à gauche. Les circonstances du décès de la juge, n'ont pas encore été révélées.

La regrettée a servi son pays en tant que juge dans l’État du New Jersey dans les années 1983 dans un premier temps, avant d'être rappelée dans une cour d'appel fédérale ensuite par l’ex-président démocrate Bill Clinton en 1999.

L'illustre disparue est reconnue pour être très proche de son frère cadet jusqu'au moment où elle a eu des déclarations en privé sur son frère mais qui ont fini par fuiter dans la presse. Dans ses déclarations, elle traitait Donald Trump de "cruel" et "menteur", s'attaquant ainsi à sa politique de gestion des migrants qui a abouti à la séparation des enfants de leurs parents.