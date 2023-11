La Côte d'Ivoire célèbre ce 15 novembre, la journée nationale de la paix. À l'occasion de cette 27e édition, l'ancien président du Parlement, Guillaume Soro a envoyé un message à ses compatriotes.

Journée nationale de la paix : Le message de Guillaume Soro aux Ivoiriens

Comme à chaque 15 novembre depuis 1996, la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix. Cette 27e édition est axée sur le thème : « Laissons derrière nous le passé pour construire avec la jeunesse une paix durable dans la diversité ». En marge de cette célébration, Guillaume Soro s'est exprimé.

Depuis Niamey où il séjourne depuis le 11 novembre dernier, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire a envoyé un message à ses compatriotes. "Ce 15 novembre 2023 est consacré à la célébration de la journée de la paix dans notre pays la Côte d’Ivoire. Je tiens en cette occasion à marquer ma solidarité avec tous mes compatriotes qui, au-delà des mots et du symbole, aspirent à une paix juste, fondée sur le respect des droits fondamentaux et des libertés politiques ainsi que sur notre engagement commun pour des actions beaucoup plus concrètes visant à renforcer la cohésion nationale et à améliorer les perspectives économiques et sociales des populations", a-t-il écrit sur le réseau social X.

Condamné par la justice ivoirienne, Guillaume Soro a mis fin à 5 ans de cavale. Exilé en France, en Belgique et aux Émirats arabes unis, l'ancien président de l'Assemblée nationale a décidé de retourner sur sa terre ancestrale.