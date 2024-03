Ce vendredi 22 mars, un attentat terroriste a été perpétré en Russie. Suivez la situation en DIRECT sur afrique-sur7.ci. Cet attentat a fait plus de 60 mots et près de 145 blessés, selon le dernier bilan.

https://twitter.com/FranceNews24/status/1771306226862665928

Russian Concertgoers who were Inside of the Crocus Concert Hall in Moscow when the Terrorist Attack occurred have stated that the Fire stated when the Gunmen began to throw Molotov Cocktails at the Walls and Ceilings, with it then stating when they tried to Evacuate several of… pic.twitter.com/nlRWcra3qP

— OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2024