78 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Pour sa brillante élection à la présidentielle du 24 mars dernier, Bassirou Diomaye Faye continue de recevoir les messages de félicitations des dirigeants d’autres pays. A cet effet, le président du Cameroun Paul Biya a adressé ses vives félicitations au président élu du Sénégal.

Paul Biya souhaite une meilleure consolidation des relations entre le Cameroun et le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye

Dans sa correspondance du 02 avril, le chef d’Etat camerounais Paul Biya a profité de la célébration de la fête de l’indépendance du Sénégal pour souhaiter ses vives félicitations au président Bassirou Diomaye Faye. « J’ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations, à l’occasion de la célébration, le 4 avril, de la fête nationale de votre pays. J’y joins mes vœux de concorde et de bonheur pour la nation sénégalaise », a d’abord écrit le président camerounais.

Ce dernier n’a pas manqué de faire un clin d’œil sur les relations de coopération et d’amitié existante entre les deux nations. Ainsi, l’homme fort du pays, surnommé « le continent », a souhaité que lesdites relations puissent être davantage consolidées pour le bonheur des deux peuples. « Puissent nos efforts conjugués contribuer, toujours davantage, à la promotion des excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre nos états et nos peuples », a conclu Paul Biya dans sa correspondance.