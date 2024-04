59 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le bilan provisoire de cette attaque, est fourni par le gouvernement Centrafricain ce 03 avril 2024. Dans un communiqué rendu public, il condamne une attaque désespérée qui a été perpétrée, par « les ennemis de la paix » en Centrafrique. En effet, c’est dans la journée du 02 avril 2024, que la ville de Bohong située dans la préfecture de l’Ouham-Pendé a été attaquée.

Selon le communiqué du gouvernement Centrafricain, cette attaque a été organisée et réalisée par les éléments du groupe armé 3R. Ce groupe armé est membre, de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC). D’après toujours ce communiqué, l’attaque de Bohong, fait suite aux récentes attaques de la ville de Boali et de Yaloké en Centrafrique. Au cours de ces attaques explique le gouvernement, ces ennemis de la paix étaient « mis en déroute par nos Forces de défense et de sécurité » en Centrafrique.

Selon le gouvernement, l’attaque de la ville de Bohong est exclusivement, dirigée contre « des paisibles citoyens » de cette ville. Et une telle campagne, « ne vise qu’à saper les efforts en faveur de la consolidation de la paix » en Centrafrique, explique le gouvernement. Cette attaque va aussi, contre la feuille de route de Luanda en Angola. Cette feuille de route, avait déjà fixé, « le cadre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation » en Centrafrique, explique le communiqué.

Le gouvernement Centrafricain, condamne fermement ces agissements. Il prévient alors, que « les responsables de cette attaque dirigée contre des paisibles citoyens ne resteront pas impunis ». Car la détermination constante du gouvernement est inflexible, « en vue d’œuvrer à la préservation des acquis importants en matière » de la paix et de la sécurité en Centrafrique.

Le gouvernement rappelle aussi, que cette détermination va servir de base à « la restauration de l’autorité de l’Etat » en Centrafrique. Et l’Etat va atteindre cet objectif, avec « l’appui et la solidarité de nos partenaires bilatéraux, des pays de la sous-région et de la communauté internationale », souligne le communiqué.

Le groupe armé 3R ayant planifié cette attaque, est membre de la Coalition des Compatriotes pour le Changement (CPC). C’est un mouvement armé créé, le 17 décembre 2020 en Centrafrique. Cette coalition est créée, par la fusion de 6 groupes armés dont, 4 sont issus de la Séléka et 2 des anti-balaka. Depuis sa création, la CPC organise régulièrement des excursions armées dans certaines villes en Centrafrique.