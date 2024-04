77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, l’ancien président est toujours pris en charge par l’Etat durant le reste de sa vie. Ainsi, Macky Sall, devenu ancien président depuis le 02 avril dernier, est également éligible à ce traitement. Selon le décret 2013-125 qu’il a signé le 17 janvier 2013, il va toucher annuellement une indemnité assez consistante.

L’Etat doit payer environ 154 millions FCFA à Macky Sall par an en tant qu’ex-chef d’Etat

Devenu ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall va continuer par bénéficier des avantages de l’Etat. A son avènement au pouvoir, ce dernier avait pris un décret le 17 janvier 2013 qui accorde un certain nombre d’avantages aux anciens présidents du Sénégal. Ainsi, le moment est donc venu pour lui d’en bénéficier. En effet, le décret octroie à tout ancien président un traitement mensuel de 5 millions FCFA.

En plus de cela, d’autres avantages sont octroyés à l’ancien chef d’Etat. Il s’agit d’un téléphone fixe, deux véhicules, une assurance maladie étendue au conjoint, un logement et du mobilier d’ameublement. Au cas où l’intéressé renoncerait au logement affecté, il est prévu une indemnité compensatrice mensuelle à hauteur de 4,5 millions FCFA.

Pour aider l’ancien homme fort du pays dans sa nouvelle vie, des personnels sont mis à sa disposition. Ils sont principalement composés des agents de sécurité pour assurer la protection personnelle, un aide de camp, des gendarmes pour la sécurité du logement. Il bénéficie également d’un personnel administratif et domestique, notamment des assistantes, jardinier, chauffeurs, un agent du protocole, cuisinier, standardiste et une lingère.

Aussi, le décret prévoit que tout ancien président qui décide de vivre à l’extérieur du pays, comme l’envisage Macky Sall, a droit aux services de quatre collaborateurs rémunérés dans les mêmes conditions que le personnel diplomatique et consulaire sénégalais. Le coût des billets d’avion de chaque ex-chef d’Etat et de son conjoint est pris en charge par l’Etat à hauteur de 40 millions FCFA par an.

En se référant donc à ce décret et en tenant compte que Macky Sall veut vivre à l’étranger, il va coûter environ 154 millions FCFA par année à l’Etat sénégalais, surtout s’il renonce au logement qui sera mis à sa disposition. À noter que ce montant ne prend pas en compte les salaires et avantages des personnels qui lui seront affectés et à ses services.