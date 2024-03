Les rebelles de la CPC sont chassés de la ville de Sikikedé. Dans un communiqué du 9 mars 2024, l’armée Centrafricaine annonce la reprise de cette ville dans la préfecture de la Vakaga en Centrafrique. Selon ce communiqué, « l’intention de ces ennemis de la paix est d’entretenir un climat d’insécurité dans la zone », explique l’Etat major des Forces Armées Centrafricaines (FACA).

Pour l’armée nationale, les rebelles profitent de ces attaques pour tester, « leur capacité de nuisance auprès de notre force ». Les rebelles veulent tout simplement, « faire comprendre à l’opinion nationale et internationale qu’ils sont de retour pour replonger le pays dans un nouveau chaos », explique le communiqué des FACA.

Dans la journée du 7 mars 2024, ces rebelles de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC), avaient revendiqué la prise de la ville à l’issue d’intenses combats. Le Porte-parole de la CPC, Aboubacar Siddiq interrogé par RFI, avait expliqué que leur objectif, c’est d’aller plus au sud de la Centrafrique. Ainsi dans la soirée, les rebelles ont poursuivi les attaques et, « nous sommes sur la route de Ndélé », avait annoncé Aboubacar Siddiq.

Le communiqué des FACA du 9 mars 2024 explique, que l’occupation de la ville de Sikikedé n’a duré qu’une heure. Et pour cause, les militaires centrafricains ont fait « montre de détermination et de professionnalisme », se félicite l’Etat major. Ces militaires ont donc mis en déroute, ces rebelles de la CPC « en leur infligeant de lourdes pertes », a précisé le communiqué.

Le bilan annoncé par l’armée nationale dans ce communiqué, fait état de « plus d’une quarantaine de rebelles tués et plusieurs motos détruites par l’aviation » Centrafricaine. En plus de cette information, l’armée nationale signale la situation de « plusieurs blessés en fuite ». Il y a aussi, « un passeport et une carte d’identité étrangère saisis » par les FACA.

Du côté des forces armées centrafricaines (FACA), on a été enregistré « un cas de blessure et la perte de cinq éléments tombés sur le champ d’honneur », regrette dans ce communiqué, l’Etat major des FACA.

Cette ville de Sikikédé dans la préfecture de la Vakaga au nord-est du pays, a déjà été attaquée une première fois à la mi-février 2023 par la CPC. Ces rebelles ont été délogés par les FACA et toujours, dans d’intenses combats.

La Coalition des Compatriotes pour le Changement (CPC), est un mouvement armé centrafricain créé le 17 décembre 2020 en Centrafrique. Cette coalition est créée, par la fusion de 6 groupes armés dont, 4 sont issus de la Séléka et 2 des anti-balaka. Depuis sa création, la CPC organise régulièrement des excursions armées dans certaines villes en Centrafrique.