Dans l’affaire de 90 véhicules offerts aux chefs Atchans par le chef de l’État Alassane Ouattara, un cadre du District autonome d’Abidjan répond à l’abbé Abekan Norbert.

Affaire 90 véhicules offerts aux chefs Atchans : Les vérités d’un cadre du District à Abekan

La rencontre entre Ibrahim Cissé Bacongo et les chefs Atchans du District autonome d’Abidjan a suspendu de nombreux réactions en Côte d’Ivoire. Il faut dire que le ministre-gouverneur a annoncé un don de 90 véhicules aux chefs traditionnels de la part du président ivoirien Alassane Ouattara.

L’abbé Abekan Norbert a vite fait de critiquer l’attitude des chefs traditionnels Atchans, estimant que ceux-ci auraient pu offrir cette grosse somme de vos voitures offertes pour bâtir une cité modeste pour ces enfants, ces jeunes et leurs parents déguerpis.

Cependant, un cadre Atchan en fonction au District autonome d’Abidjan ayant requis l’anonymat ne partage pas le point de vue du prélat. Pour lui, les chefs n’ont pas vendu leur âme et l’action du District d’Abidjan est un acte de gestion et de gouvernance au nom du renforcement de la gouvernance locale et du respect des traditions et des chefs traditionnels. Il ajoute que ces chefs n’ont commis aucune faute.

Sous le couvert de l’anonymat, il a précisé que le District autonome d’Abidjan n’invente rien, même s’il donne peut-être plus cette fois. »Mais il y a eu souvent des dons de vivre aux population, aux chefs… avec ou sans publicité . Qui peut penser que Mambe n’a jamais aidé ces chefs sans bruits et de façon constante, mais discrète . Alors pourquoi s’en prendre au principe meme de l’appui et non aux modalités ? », a-t-il cherché à comprendre.

« C’est même la preuve que ce n’est pas fait pour corrompre, pour infantiliser ni pour faire taire car ces chefs ne s’étaient pas illustrer de manière irresponsable ni irrespectueuse et ils n’avaient pas besoin d’être réduits au silence . En effet, ils n’ont pas entrepris d’action pouvant conduire à une initiative supposée de les réduire au silence par leurs détracteurs », a-t-il poursuivi.

Le cadre Atchan a fait comprendre à l’abbé Abekan qu’aider les chefs à mieux exercer leur fonction au profit des populations ne fait pas d’eux des corrompus ou des personnalités n’ayant pas le souci du bien-être général, de leur population. « N’oublions pas : la chambre des rois et chefs existe en Côted’Ivoire. C’est une institution avec des moyens de l’État et de tous. Cela n’a jamais empêché ces chefs continuent d’accomplir leurs missions avec honneur, intégrité et dignité. L’État ne les a pas achetés », a-t-il martelé.

« L’on ne peut pas, d’une part, applaudir les dons et les actions de solidarité en faveur de Cha Hélène (et ne jamais dire que cet argent pouvait servir à autre chose) et dénigrer les chefs pour une action dont ils ne sont pas demandeurs, au motif que cela pouvait servir à construire des centres de santé ou des écoles, comme si en plus de ces fonds, rien n’était prévu pour l’éducation, l’assainissement, les centres de santé par l’État et par le District. Au lieu de commentaires méchants, il peut être demandé des détails sur le budget du district pour comprendre que cette action ne se fait pas au détriment des actions sociales et des investissements au profit des profits des populations », a recommandé le cadre du District.