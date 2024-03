Le boxeur camerounais Françis Ngannou a pris sportivement sa défaite face à l’Anglais Anthony Joshua, à qui, il a même offert un cadeau symbolique, selon la Fecafoot.

Le cadeau symbolique de Françis NGannou à Anthony Joshua

Battu par K.O dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars, par l’ex-champion du monde Anthony Joshua, dès le deuxième round en Arabie saoudite, le boxeur camerounais Françis Ngannou a assuré qu’il « n’en a pas fini » avec la boxe. Il a également adressé un message de remerciement à ses soutiens sur les réseaux sociaux.

« Vous pouvez être sûr que je n’en ai pas fini ici. Ce n’était pas mon jour. Il était bien meilleur que moi aujourd’hui. Ça fait chier, mais c’est le jeu. Nous le savons », a réagi Francis Ngannou qui a fait un geste symbolique à l’endroit de son adversaire.

Selon la Fecafoot, Ngannou a offert une casquette à Anthony Joshua : « Après le combat, Francis N’Gannou a offert la casquette des Lions Indomptables à Anthony Joshua. C’est l’Afrique qui gagne ! ! ! », a écrit la Fecafoot sur sa page officielle.

De son côté, Anthony Joshua n’a pas manqué d’éloge envers le camerounais. « Il n’a fait que deux combats en boxe et il a affronté les meilleurs. »,a-t-il déclaré. Plus tôt, il a tenu des mots encore très sympa envers son adversaire : « Ne quitte pas la boxe, tu es le prochain Tyson. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, on en parlera plus tard. »