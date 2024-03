Des hommes armés non identifiés ont enlevé au moins 15 élèves dans une école située dans l’Etat de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria.

Nigeria : 15 écoliers enlevés dans un raid nocturne à Sokoto

Après l’attaque de Boko Haram qui a kidnappé plusieurs élèves dans le nord-ouest du Nigeria, des hommes armés non identifiés ont mené un raid nocturne dans une école de l’Etat de Sokoto. Lors de cette opération, ils ont réussi a enlevé au moins 15 élèves et tués trois habitants.

Les enlèvements au Nigeria deviennent de plus en plus légion. Plus de 500 civils, pour la plupart des élèves, ont été enlevés par des hommes armés au Nigeria depuis le 6 mars, lors d’attaques contre des écoles, des villes et des villages.

Les attaques sont souvent menées par des combattants de la secte islamiste Boko Haram qui sème la terreur notamment dans les régions du nord du Nigeria. Après les enlèvements, le groupe terroriste exige des rançons pour libérer les otages. Plus de 100 femmes ont été portées disparues dans le nord-est du Nigeria, après un enlèvement de masse attribué à des djihadistes, ont annoncé jeudi des sources officielles.

Arrivé au pouvoir en 2023, le président Bola Tinubu a promis de s’attaquer à l’insécurité, alimentée par les groupes djihadistes, les bandits dans le Nord-Est et la flambée de violence intercommunautaire dans les Etats du centre.