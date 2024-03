Maurice Kakou Guikahué n’est plus le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Le président Tidjane Thiam a préféré lui confier une nouvelle mission.

PDCI : Tidjane Thiam nomme Guikahué à une nouvelle fonction

Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, a dévoilé la liste de sa nouvelle équipe le mardi 5 mars 2024 à l’occasion d’une cérémonie officielle à la Maison du parti à Cocody. Le successeur d’Henri Konan Bédié a choisi de nommer Dr Emmou Sylvestre au poste de chef du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire.

L’ancien patron du Crédit Suisse a aussi nommé Dr Vei Bernard comme secrétaire exécutif adjoint au chef du secrétariat exécutif, en charge de l’animation et de la vie du parti. Pour sa part, Mme Manouan Geneviève occupe le poste de secrétaire exécutif, adjoint au chef du secrétariat exécutif, chargé de l’economie et du social. Traoré Soumaïla Bredoumy conserve son rôle de secrétaire exécutif adjoint au chef du secrétariat exécutif, hargé de la communication et du porte-parolat.

Maurice Kakou Guikahué quitte donc le secrétariat du PDCI-RDA après de longues années de service. Mais l’ancien bras droit de feu Henri Konan Bédié demeure dans l’équipe de Tidjane Thiam. L’ex-ministre de la Santé a été nommé en tant que haut-représentant du président Thiam dans la région du Goh-Djiboua.

Ainsi, Maurice Kakou Guikahué aura, entre autres, pour mission d’établir le plan stratégique et les plans d’action de développement du parti dans le district et l’ensemble des régions qui le compose, de coordonner en liaison avec les délégués du parti, les coordonnateurs régionaux du Grand Conseil la programmation et la réalisation toutes les activités du parti, de coordonner la planification et le suivi des activités d’identification et de recensement électoral, d’analyser les performances d’implantation du parti dans toutes les composantes sociales et économiques des régions et propose au président du parti des solutions correctives pragmatiques pour l’amélioration de la pénétration locale du parti.