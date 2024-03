La tension ne baissera pas de sitôt entre le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani et Bredoumy Soumaila. Le porte-parole du PDCI-RDA annonce un grand déballage.

Affaire écoute téléphonique : Ce que prépare Bredoumy Soumaila

Dans un récent article, nous évoquions une tension entre Kobenan Kouassi Adjoumani et Bredoumy Soumaila. Une conversation téléphonique entre le ministère d’État, ministre de l’intérieur et du Développement durable et le porte-parole du PDCI-RDA s’est retrouvée sur la toile.

« Grand frère, pourquoi tu t’acharnes tant sur moi ? Au salon de l’agriculture, toi tu sais ce qui se passes. Quand on vient, on fait une communication. Il y a six personnes qui sont sur ma communication. Les autres qui sont venus, c’est des structures sous tutelle, les privés. Et puis tu m’attaques », s’exprimait Adjoumani, par ailleurs porte-parole du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le ministre de a fait comprendre qu’il entend bien réagir.

De son côté, Bredoumi Soumaila semble n’avoir pas abattu toutes ses cartes. Interrogé le mardi 5 mars 2024 en marge d’une cérémonie à la Maison du parti à Cocody, le porte-parole du PDCI-RDA a annoncé le grand déballage.

« Je crois que j’ai parcouru tous les aspects du secteur agricole et des problèmes de l’agriculture. Je vais donc faire une conférence de presse pour me prononcer, pour donner l’avis des analystes et la position du PDCI-RDA sur les problèmes de l’agriculture. Je pense avoir suffisamment parlé la dernière fois. Aujourd’hui le problème de l’agriculture il est connu de tout le monde. Attendez-vous à la prochaine conférence de presse. Elle sera plus fulgurante que la dernière », a prévenu le collaborateur de Tidjane Thiam.