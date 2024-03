Dadju Djuna Nsungula plus connu dans le milieu musical de Dadju est certainement à bout de souffle. Le chanteur français veut définitivement mettre un terme à sa carrière musicale. L’annonce est faite subtilement dans sa chanson à venir ‘’Je pars’’.

Dadju : ‘’Je ne veux pas être là dans dix ou quinze ans’’

Le chanteur français, Dadju serait-il en train de préparer sa retraite musicale ? Âgé de 33 ans, le cadet de Gims vient de faire subtilement l’annonce à travers le texte de l’une de ses chansons que les mélomanes vont découvrir bientôt et intitulée ‘’Je pars’’. Dans les premières paroles, Prince Dadj est très précis. ‘’Je n’ai pas voulu dire à ma fille que je suis chanteur… J’espère que dans cinq ans, je ne serai même plus là, plus du tout dans la musique. Même si la musique est vraiment ce que j’aime faire, je ne la fais pas parce que je dois le faire, mais simplement parce que j’aime beaucoup ça’’, dit-il.

Cela va certainement faire un électrochoc à tous ses nombreux fans dans le monde. Beaucoup vont se demander pourquoi une telle décision pour l’artiste qui comptabilise déjà plus d’une dizaine d’années dans la musique. ‘’Mais si j’ai l’opportunité d’arrêter et si j’y parviens, car c’est extrêmement difficile de vouloir arrêter la musique, eh bien je pense que je le ferai. Je ne veux pas être là dans dix ou quinze ans, en train de sortir mon septième ou huitième album, car je ne vois plus l’intérêt d’en faire’’, précise-t-il.

Bien plus, le chanteur loveur et ami de Tayc justifie sa prise de décision par l’accomplissement de tout ce qu’il a pu faire depuis qu’il s’est lancé dans une véritable carrière musicale. ‘’Pour moi, j’ai accompli ce que j’avais à faire, ça a marché, j’ai beaucoup tourné, et c’est l’objectif, il n’y a plus rien d’autre à faire car sinon, tu vas juste répéter la même chose. Je préfère partir avant qu’on me dise de partir, je ne pense pas que je ferai dix albums, je vais arrêter avant, et quand je dis arrêter, je veux dire même quitter le milieu musical, car je ne vais plus écrire de chansons pour d’autres personnes. Je mettrai fin à ma carrière musicale, je mettrai fin à tout’’, clarifie-t-il. Les paroles de cette chanson de Dadju vont énormément faire couler beaucoup d’encre et de salive.