Le gouvernement béninois prend des mesures concrètes pour renforcer la sécurité nationale en lançant un recrutement dans l’armée. L’annonce a été faite le lundi 4 mars 2024 par le chef d’État-major général des Forces Armées Béninoises (Fab) Fructueux Gbaguidi.

Concours militaires : le gouvernement veut renforcer l’effectif des FAB

Dans le communiqué, plusieurs profils sont recherchés dans ce nouveau recrutement. En effet, les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire du lundi 11 au lundi 25 mars 2024. Ainsi, selon la note, les inscriptions peuvent être effectuées dans les mairies, les camps militaires, les arrondissements, ou le commissariat le plus proche.

À cet effet, pour ce concours militaires, les détenteurs de diplômes en conduite d’engins des travaux publics, camions poids lourds et véhicules, en hôtellerie, restauration, électricité, ferraillerie, maçonnerie, mécanique automobile, menuiserie et plomberie sont particulièrement encouragés à participer. Le processus de recrutement se déroulera en deux phases, à savoir une phase sportive et une visite médicale d’aptitude. La phase sportive comprend une épreuve de course sélective de 6 km pour les filles et 8 km pour les hommes.

Par ailleurs, les candidats fraudeurs sont avertis et seront exposés à des poursuites judiciaires. Cette rigueur, témoigne ainsi l’importance de l’intégrité dans le processus de recrutement. Les conditions de participation comprennent un âge compris entre 18 et 30 ans, ne pas être agent de l’État ni ancien militaire radié, et avoir une bonne constitution physique apte à participer aux épreuves sportives.

En plus, les candidats doivent soumettre un dossier comprenant une copie de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, une photo complète, des copies des diplômes ou des certificats, un certificat médical d’aptitude physique, et un certificat ou attestation de position militaire à prendre dans les centres d’inscription.

Concours militaires : voici l’intégralité du communiqué